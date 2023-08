Am Wasser gebaut: Mit dem Inn auf Flussfühlung kommen

Eine im Baumschatten gelegene Grünfläche breitet sich in Terrassen angelegt Richtung Fluss aus. Auf der gegenüberliegenden Seite führt ein Weg bis ans Ufer zu einem kleinen Strand heran. Während die Stadt in der Hitze brütet, suchen hier Menschen in der Mittagszeit an einem Eingang des zentralen Rapoldiparks neben einem Einkaufszentrum sehnlichst Abkühlung.

Hier zeigt sich, dass bei Temperaturen um 35 Grad, wie in den vergangenen Tagen erlebt, ein Zugang zum Fluss Gold wert ist. Das gelungene Beispiel findet sich in Innsbruck aber nicht etwa am allseits bekannten Inn, sondern an der Sill – dem zweiten, kleineren Fluss, der sich seinen Weg durch die Tiroler Landeshauptstadt bahnt und schließlich in den großen mündet.