Am 31. Oktober ist im Dianabad Badeschluss

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Dianabad schließt: 1810 als Badehaus mit rund 150 Kabinen und Wannen eröffnet, wurde das Gebäude in den 1840ern zum ersten Mal umgebaut – unter anderem von Otto Wagner. In dieser Zeit wurde es im Winter zum Ball- und Konzertsaal umfunktioniert. Und erlebte als solcher im Jahr 1867 die Uraufführung des Donauwalzers. 1913 wurde das Dianabad abgerissen und später neu aufgebaut – was sich in den 1970ern wiederholte. 1995 zerstörte ein Brand das Gebäude. In einem Neubau eröffnete schließlich das Diana-Erlebnisbad – inklusive Saunawelt. Zuletzt zählte es pro Jahr rund 130.000 Besucher. stefanie rachbauer