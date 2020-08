FPÖ fordert ein Schwimmbad am Donaukanal

Auf den "dringenden Bedarf an öffentlich zugänglichen Bädern" weist auch der Klubobmann der FPÖ Alsergrund hin. Die Kaiserbadschleuse liege zwar im ersten Bezirk, sei fußläufig aber in wenigen Minuten vom Alsergrund zu erreichen.

„Außer dem Donaukanal gibt es am Alsergrund keine Abkühlmöglichkeit, weshalb es wünschenswert wäre die bereits vorhandene Schleusenkammer in einen mit vorgeheizten Wiener Hochquellwasser befüllten Pool umzugestalten und in das Projekt zu integrieren“, sagt Amhof.

Einen Seitenhieb auf ein rot-grünes Pool-Projekt kann man sich bei der FPÖ nicht verkneifen: "Die Errichtung eines Schwimmbades in der ehemaligen Kaiserbadschleuse wäre der Wiener Bevölkerung um vieles nützlicher als ein sinnloses „Pop-Up-Planschbecken“ am Gürtel."