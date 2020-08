Großer Besucher-Ansturm: Einige Wiener Bäder bereits voll

Das sommerliche Wetter treibt die Badesgäste in Wiens Freibäder. Aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregeln sind deren Kapazitäten jedoch heuer deutlich geringer. Wo normalerweise 100.000 Menschen gleichzeitig baden können, sind aktuell nur 40.000 Besucher zugelassen. Die Plätze in den Wiener Bädern mussten um ein Drittel reduziert werden, um ein Einhalten der Abstandsregeln zu ermöglichen. Aus diesem Grund waren einige Bäder schon am Vormittag gezwungen, Besucher abzuweisen.