Als sich die Demokratie des Nachtlokals bemächtigte

Die Quintessenz dieses nun wieder aufgelegten Buchs ist also eine heitere Nostalgie. Nicht nach der Kaiserstadt mit dem „höfischen und militärischen Klimbim“. Aber etwa einer Zeit, in der man als Prominenter beim Ausgehen noch erkannt wurde. „Das ist nun nicht mehr so. Die Demokratie hat sich des Nachtlokals bemächtigt und man beachtet die höher gestellten Persönlichkeiten nicht mehr so“, schreibt Hirschfeld launig und durchaus mit Seitenhieb auf die Aktualität seiner Zeit im Kapitel „Bis vier Uhr Früh“. Als man in die Kaiser-Bar, in die Bonbonniere oder die Kärntner Bar ging – alle drei gibt’s übrigens heute noch: Die Bonbonniere Bar, leicht verstaubt, doch charmant, die Kaiser-Bar, nun Kruger’s und die Kärntner Bar – bekannt unter dem Namen jenes Architekten, der sie gestaltet hat: Loos Bar.

Hirschfelds atmosphärisches Wien-Buch ist voll von satirischen Spitzen. Die politische Korrektheitsbrille von heute sollte man für die Lektüre zur Seite legen. „Bambi“ und „Mutzenbacher“-Autor Felix Salten hat das Buch damals rezensiert. Er beschrieb Hirschfeld als „Lokalchronikeur und Humorist“ – ein „besonderes Talent.“

Ludwig Hirschfeld: „Wien. Was nicht im Baedeker steht“

Milena, 256 S., 23 Euro