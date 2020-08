Triester Straße: Die Straße der Sehnsucht

Bilder aus den 1960er-Jahren zeigen kilometerlange Autokolonnen bereits an der Stadtgrenze – der Stau ebnete den Weg in den Urlaub, in der Zeit des Wirtschaftswachstums konnte man nun erstmals motorisiert seinen Träumen folgen. Denn obwohl Heinz Conrads damals davon sang, dass des Wieners Riviera „a schräge Wiesn am Donaukanal“ sei: Die Sehnsucht nach Grado, Triest oder Opatija, die tragen die Wiener schon lang in sich. Spätestens seit Wiener Ärzte im 19. Jahrhundert Meeresluft als Heilmittel entdeckten, wurde die Küste zwischen Grado und Dubrovnik zum beliebten Reiseziel.