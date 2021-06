Als ein Tornado halb Wiener Neustadt zerstörte

Wirbelstürme dieser Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von 300 km/h wurden noch drei weitere Male in Österreich registriert: Am 11. August 1994 zog ein Tornado der Stärke F3 in St. Michael (Bezirk Güssing) im Burgenland eine zwei Kilometer lange Schneise. In den Abendstunden verfinsterte sich der Ort, ein Dach wurde vom Sturm mitgetragen und ein Gebäude gänzlich zerstört.

Stärkste Kategorien noch nie aufgetreten

In der Steiermark sorgten 1998 gleich zwei F3-Tornados in Weinburg am Saßbach (Bezirk Radkersburg) sowie in Vornholz (Bezirk Hartberg) am 27. Juli für entwurzelte Bäume, zerstörte Wälder, Stromausfälle und eingedrückte Mauern. Am häufigsten waren in den vergangenen Jahren Tornados der Stufen F1 (180 km/h) und F2 (250 km/h). Gehäuft treten die Wirbelstürme vor allem im Alpenvorland sowie in den südöstlichen Beckenlagen auf, wo feuchte, heiße Luft auf kalte Fronten trifft.

F4- und F5-Tornados mit Geschwindigkeiten von 400 bzw. 500 km/h wurden in Österreich noch nie gemessen. In Wien wurde der letzte Tornado am 13. Mai 2003 beobachtet: Im Bereich der Alten Donau wurden dabei 30 Bäume entwurzelt. In Europa gab es hingegen auch schon extreme Tornados. Einer der schlimmsten Wirbelstürme fegte mit über 500 km/h am 24. Juli 1930 über die italienische Provinz von Treviso hinweg. In knapp eineinhalb Stunden legte der F5-Tornado 80 Kilometer Strecke zurück.