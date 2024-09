Auf Almen und Berghütten wird das Wasser knapp

"Wasser bildet die Basis der Weidewirtschaft", erklärt Michaela Langer-Weninger , oberösterreichische Agrarlandesrätin. 180 Liter Wasser pro Tag benötigt etwa ein Rind an heißen Tagen. Auch der Pferde, Schafe oder Ziegen Durst will gestillt sein. Durch die aktive Futtersuche auf den Almen und die stärkere Sonneneinstrahlung verbrauchen die Tiere mehr Wasser als etwa bei Stallhaltung am Hof. Leiden die Tiere Durst, führt das zu Fressunlust.

Die Gschwendtalm in Großraming liegt an den südwestlichen Hängen des Gamssteins und ist ein beliebtes Ausflugsziel. In gut einer Stunde kann man die auf gut 950 Meter Seehöhe vom Parkplatz im Brunnbachtal gelegene Alm erwandern, almtypische Gerichte speisen und auch übernachten. 46 Rinder und drei Milchkühe werden auf der 26 Hektar großen Weidefläche gehalten. 3.000 Liter Wasser pro Tag verbraucht die Gschwendtalm im Schnitt. Ein Verbrauch, den die einzige kleine Quelle in der Nähe nicht mehr speisen konnte.

Da es in den Wintern immer weniger schneit und dadurch weniger Schmelzwasser in die Speicher fließt und die Almsommer in den letzten Jahren auch in Oberösterreich von immer längeren Trockenperioden geprägt sind, konnte die Versorgung der Tiere nicht mehr vollends gewährleistet werden. "Früher mussten wir in trockenen Sommern Wasser für unser Vieh mit Güllefässern auf die Alm bringen", erklärt Obmann Hubert Buchberger. Ein immenser Zeit- und Kostenaufwand. So entschied sich die Gemeinschaft - die Alm ist im Besitz von neun bäuerlichen Familien aus der Region - im Jahr 2018 einen 150 Kubikmeter großen Betonbehälter als Wasserspeicher einzugraben. Zuerst werden die drei Trinkwasserspeicher aufgefüllt; der Überlauf geht dann in den großen Behälter. Dadurch geht in den Sommermonaten kein Wasser mehr verloren. Das Weidevieh kann mit einem vollen Behälter rund 50 Tage versorgt werden.

Die zuverlässige Wasserversorgung der rund 400 mit Vieh bewirtschafteten Almen wurde zum vorangigen Ziel in Oberösterreich ausgerufen. "Es wird jedes Jahr etwas enger mit der Wasserversorgung", sagt Johann Feßl, Obmann des oberösterreichischen Almvereins. Die Almsommer seien in den vergangenen Jahren von immer länger andauernden Hitzewellen geprägt gewesen. Es wird also nötig sein, weitere Zisternen und künstliche Speicher anzulegen. Mittlerweile fließt bereits circa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Alm-Fördermittel in Wasserversorgungsanlagen. Gefördert werden unter anderem Wasserfassung, Speicherung, Aufbereitung, Leitungen, Pumpanlagen sowie Viehtränken