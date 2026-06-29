„Solomütter by Choice“: Kinderwunsch? Nicht erlaubt

Die klassische Kernfamilie ist statistisch gesehen nach wie vor das Hauptmodell hierzulande, also Vater-Mutter-Kind. Geht es nach dem Gesetzgeber, soll das auch so bleiben: Medizinisch unterstützte Fortpflanzung ist in Österreich nur für Ehepaare und Personen in eingetragenen Partnerschaften und Lebensgemeinschaften möglich. Der entsprechende Paragraph im Fortpflanzungsmedizingesetz stammt aus den 1990ern und wurde seitdem nicht geändert. Doch was, wenn eine Frau ein bestimmtes Alter erreicht, keinen Partner hat, aber Mutter werden möchte? Dann muss sie sich Alternativen überlegen – oder den Weg ins Ausland machen, beispielsweise nach Dänemark, Frankreich, Griechenland, Spanien oder Deutschland, wo die Gesetzeslage eine andere ist.

Kinderwunschbehandlungen Eine Kinderwunschbehandlung umfasst medizinische Methoden, die Paaren bei unerfülltem Kinderwunsch helfen. Zu den gängigsten Schritten zählen die hormonelle Stimulation, die Eizellentnahme und die Befruchtung im Labor, etwa per IVF (In-vitro-Fertilisation) oder ICSI (intrazytoplasmatische Spermieninjektion), bevor der Embryo in die Gebärmutter eingesetzt wird.

Für den Kinderwunsch ins Ausland So war es auch für Astrid Wödl. Sie hat sich bewusst dazu entschieden, Solomutter zu werden, sprich ihr Baby ohne einen Partner zu bekommen. Ihr kleiner Sohn ist im Dezember vergangenen Jahres zur Welt gekommen, mithilfe von Kinderwunschbehandlungen. Diese ließ Wödl in Deutschland durchführen – denn in Österreich sind sie ihr als alleinstehende Frau nicht erlaubt. „Ich war Mitte 30, als meine langjährige Beziehung in die Brüche gegangen ist. Mein Kinderwunsch war aber da, und ich wusste, ich kann mir damit nicht mehr allzu lange Zeit lassen. Also habe ich begonnen zu recherchieren, zunächst zu alternativen Familienformen. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es in Deutschland möglich ist, sich auch als alleinstehende Frau behandeln zu lassen. Ich habe einen unverbindlichen Beratungstermin gebucht, auf den ich aber natürlich einige Zeit warten musste. In dieser Wartezeit hat sich für mich herauskristallisiert, dass das der Weg ist, den ich gehen möchte.“ Die Erfüllung des Kinderwunsches über medizinische Behandlungen ist schon per se alles andere als einfach. Wödl durchlief das Prozedere alleine, hinzu kam das mehrfache Pendeln nach Deutschland: „Ich hatte drei Voruntersuchungen, Kontroll-Ultraschalltermine und dann die Inseminations-Versuche. Ich war insgesamt etwa zehn Mal in München.“ Die Strapazen des langen Weges in die Klinik hätte sie sich gerne erspart. „Einmal hatte ich einen sehr frühen Termin dort, aber die Züge sind ausgefallen. Also bin ich um zwei Uhr in der Nacht mit dem Flixbus vom Bahnhof nach München gefahren, damit ich meine Untersuchung dort wahrnehmen konnte.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Astrid Wödl Astrid Wödl mit ihrem Sohn. "Er war von Anfang an ein sehr ruhiges, entspanntes Kerlchen, da hab ich großes Glück."

Kein IVF-Fonds für alleinstehende Frauen Hinzu kommen die großen finanzielle Belastungen. In Österreich besteht für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bereits seit dem Jahr 2000 die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen finanzielle Unterstützung durch den IVF-Fonds zu erhalten. Bis zu 70 Prozent der Behandlungskosten werden dabei übernommen. Für alleinstehende Frauen, die sich im Ausland behandeln lassen müssen, fällt diese Option weg. Auch Astrid Wödl musste alles aus eigener Tasche bezahlen. Rund 12.000 Euro waren es in etwa, bis sich ihr Traum vom Baby erfüllt hat. "Und das ist unter Solomamas noch wenig. Es gibt andere, die sind gerade bei 40.000 Euro und mehr. Ich glaube, ein Spitzenwert waren sogar 60.000 Euro. Also da reden wir von wirklich hohen Geldsummen."

Solomütter kämpfen für Gesetzesänderung Kinderwunschbehandlungen waren in Österreich lange Zeit nur heterosexuellen Paaren erlaubt, seit 2015 sind sie auch für queere Paare möglich. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) musste den Weg dafür ebnen. Gleiches will die Initiative "Solomütter by Choice" nun für Single-Frauen erreichen: Gemeinsam mit 19 anderen Betroffenen und zwei Ärzt:innen hat Astrid Wödl im vergangenen Oktober einen Antrag beim Verfassungsgerichtshof gegen das bestehende Gesetz eingebracht. An den VfGH appellierten die Antragstellerinnen, "das diskriminierende Gesetz an die Realität anzupassen". "Dass Frauen mit Kinderwunsch in Österreich eine Ehe oder Partnerschaft nachweisen müssen, ist in Anbetracht des Sachlichkeitsgebots verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen, diskriminiert alleinstehende Frauen und ist lediglich Ausdruck eines längst überkommenen, paternalistischen Blicks auf die Gesellschaft“, formuliert es Rechtsanwalt Wolfram Proksch, der die Antragstellerinnen im Verfahren vor dem VfGH vertritt.

Geburtentief in Österreich Die Entscheidung des VfGH ist noch ausständig, Astrid Wödl und ihre Mitstreiterinnen hoffen, dass noch in diesem Herbst Bewegung in die Sache kommt. "Das Social Egg Freezing wurde ja auch im Vorjahr in Österreich erlaubt und ist hierzulande ab 2027 möglich. Das hat uns natürlich nochmal sehr motiviert." Der Novelle hinsichtlich des Social Egg Freezings sieht auch Andreas Obruca, ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien, als bedeutenden Faktor für eine weitere Anpassung im Fortpflanzungsmedizingesetz. Denn: "Es macht wenig Sinn, alleinstehenden Frauen zu erlauben, ihre Eizellen für später einfrieren zu können, ihnen dann aber Kinderwunschbehandlungen zu verwehren."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © zVg. Stichwort Geburtentief: Mit dem bestehenden Gesetz könne man "keine zukunftsorientierte Politik machen", sagt Arzt Andreas Obruca.

Hinzu kommt, dass Österreich aktuell bei einem historischen Geburtentief von 1,3 Kindern pro Frau liegt. Dennoch muss Obruca per Gesetz Single-Frauen, die sich in seiner Klinik einer Kinderwunschbehandlung unterziehen wollen, ablehnen. Zehn bis zwölf Anfragen seien das immerhin pro Woche. Auch Obruca erachtet eine Novellierung des Gesetzes als längst überfällig. "Für die Betroffenen wäre eine rasche Änderung sehr wichtig, da sie immer mehr Zeit verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die politischen Parteien ein Familienbild der 70er-Jahre noch weiter öffentlich prolongieren können. Die Realität von Familien ist heute eine andere, und es ist ganz klar, dass auch eine alleinstehende Frau die Entscheidung treffen darf, ein Kind ohne Partner zu bekommen."

Kindeswohl Das betonen auch Astrid Wödl und die anderen Solomütter by Choice: „Man hört stets das Argument des Kindeswohls, aber man hat das Gefühl, dass die Gesetzgebung der Realität hinterherhinkt. Es gibt viele Einelternfamilien, viele Alleinerziehende, die sich das nicht ausgesucht haben, die völlig unvorbereitet in diese Situation gekommen sind. All diese Kinder haben trotzdem die Chance auf ein normales Leben, auf eine ganz normale Entwicklung.“ Das Wichtigste für Kinder seien stabile Bezugspersonen und ein liebevolles Umfeld, in dem sie aufwachsen können. „Die Vorstellung, dass das zwingend aus einem weiblichen und einem männlichen Elternteil bestehen muss, ist einfach überholt.“