Fertilitätspolitik in Österreich: Der beschwerliche Weg zum Wunschkind

Bewertet wurden die Nationen unter anderem anhand der finanziellen Unterstützung für Betroffene, vorhandenen Behandlungsoptionen und allgemeinen gesetzlichen Regelungen. "Der Atlas misst nicht, wie fruchtbar die Menschen in einem Land sind, sondern, wie gut die politischen Rahmenbedingungen für unfruchtbare Personen sind", präzisiert Leonidas Galeridis vom EPF in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Kritik an Kriterien für Kostenübernahme

Aufholbedarf gibt es hierzulande demnach beispielsweise bei der Kostenübernahme. Zwar haben Paare unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, den staatlich finanzierten IVF-Fonds in Anspruch zu nehmen. Er refundiert allerdings nur einen Teil der Kosten für künstliche Befruchtungen. Um für den Fonds infrage zu kommen, müssen spezifische Diagnosen vorliegen. Fachleute fordern seit Längerem, Unfruchtbarkeit als für sich stehende Diagnose anzuerkennen und etwa auch das Alter – für eine Fonds-Finanzierung darf die Frau nicht älter als 40 Jahre sein – anzuheben. Nur so könne ein gleichberechtigter Zugang zu geförderten Behandlungen gesichert werden.

Seit der Novellierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 2015 können sich auch lesbische Paare über den Fonds ihren Babywunsch erfüllen. Alleinstehende Frauen, anders als in Deutschland beispielsweise, nicht.

Teuerung macht auch vor Fruchtbarkeitsbehandlungen nicht Halt

Mit der jüngsten Teuerung hält der Fonds zudem nicht Schritt, kritisiert Alexander Just, Reproduktionsmediziner am Kinderwunschzentrum an der Wien. So seien etwa Kosten für Medikamente oder die Eizellentnahme deutlich gestiegen. "Es wäre essenziell, dass der Fonds aufgestockt wird, um die Kosten der Behandlungszyklen besser abzudecken." Bisher vorgenommene Anpassungen an die Inflation seien nicht ausreichend. Ohne Anhebung seien laut Just langfristig vermehrt Schließungen von IVF-Zentren zu befürchten.