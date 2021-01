Alkolenker scheiterte beim Einparken

Auto gegen Fassade geschleudert

In Kärnten kam ein 52-Jähriger am Sonntag mit seinem Auto von der Packer Bundesstraße ab. Laut Polizei überfuhr er in Wolfsberg einen Gehweg sowie einen Grünstreifen und prallte dann gegen den Pkw eines 80-Jährigen, der am Parkplatz einer Tankstelle abgestellt war.

Der Aufprall war so stark, dass das Auto gegen die Fassade der Tankstelle geschleudert wurde. Der Pensionist wurde dabei ebenso verletzt wie der 52-Jährige.