Drei Alkolenker hatten Unfälle: Keiner will gefahren sein

Lenker ging heim



In Wals rammte ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag ein Verkehrszeichen und die Halterung, wobei auch die Verkehrsinsel beschädigt wurde. Wenig später entdeckte eine Polizeistreife in der Nähe ein stark beschädigtes Auto, der Zulassungsbesitzer wurde schließlich daheim angetroffen. Der Alkotest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Der Mann rechtfertigte sich damit, dass er den Unfall nicht verursacht und Alkohol erst nach der Fahrt getrunken habe.

Verspätetes Geständnis



Bereits am Neujahrstag hatte ebenfalls in Wals ein Alkolenker einen Unfall verursacht. Er war mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne gekracht. Das Fahrzeug blieb anschließend in einem Feld auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige bestritt zunächst ebenfalls, selber gefahren zu sein, legte danach aber doch ein Geständnis ab. Sein Blutalkohol-Wert: über 1,9 Promille.