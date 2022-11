Alkolenker fuhr Tirol mit 2,6 Promille "Schlangenlinien"

Die Tiroler Polizei hat am Montagabend in Stans (Bezirk Schwaz) einen 55-jährigen Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Der Spanier, der einen Sattelzug lenkte, sei in Schlangenlinien gefahren und dadurch aufgefallen, beschrieb die Polizei. Ein Alkotest ergab ein Ergebnis von 2,6 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste der Betroffene wegen weiterer Gesetzesübertretungen eine Geldstrafe zahlen, hieß es.