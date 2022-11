Verkehrssicherheit: Holzarbeiten entlang von Kremser Landesstraße

Seit 28. November führen die Bundesforste Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der L73 im Bereich zwischen Senftenberg und Untermeisling durch.

Durch Hitze und Trockenheit in den letzten Jahren sind einige Bäume entlang der Straße ziemlich mitgenommen worden. Zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer sollen daher dürre, morsche, abgestorbene oder von Pilzen befallene Bäume entfernt werden, die sich näher als eine Baumlänge an der Straße befinden, heißt es in einer Aussendung.