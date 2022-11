Saisonstart: Jauerling öffnet Pisten am 8. Dezember

Zehn Tage heißt es noch warten, dann startet auch das Wachauer Skigebiet Jauerling in die Wintersaison. Am Donnerstag, den 8. Dezember, werden die Pisten ab 9 Uhr geöffnet.

Eine Tageskarte wird für Erwachsene heuer 23 Euro kosten. Damit kommt man in der Wachau niederösterreichweit noch am günstigsten auf die Piste.

Geringfügige Preissteigerung

Dennoch wurden die Preise erhöht, wenn auch nur geringfügig: "Die aktuellen Preissteigerungen sind eine große Herausforderung für viele Familien. Zufriedene Gäste und glückliche Kinder liegen uns besonders am Herzen", so die Betreiber am Montag.

Ein Eintritt in der Kinderskipark "JAUliland" ist aber schon um fünf Euro möglich. Vergünstigte Saisonkarten gibt es auch für Einwohner der Gemeinden Aggsbach, Emmersdorf, Maria Laach, Spitz, Mühldorf, Weißenkichen, Dürnstein und Krems.

Die Bewirtung in der Skihütte und der "Sbar" übernimmt ab der heurigen Saison Haubenkoch Patrick Fürst.

Nacht-Skifahren trotz Energiekrise

Trotz Energieknappheit muss heuer aber nicht auf das beliebte Nacht-Skifahren bei Flutlicht verzichtet werden. Vier Mal pro Woche sind die Pisten am Jauerling auch heuer von 18 bis 21 Uhr geöffnet.

Generell komme am Jauerling nur Strom aus erneuerbarer Energie zum Einsatz, heißt es von den Betreibern. Dennoch wurde ein Energiesparkonzept erarbeitet, um den Gesamtstrombedarf von bisher 7,8 kWh pro Besucher noch weiter zu senken.

