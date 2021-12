Start der Skisaison am Jauerling bringt einige Neuerungen

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zwar hat der Regen die ersten Schneefälle in der Region bereits wieder abgelöst. Aber dank Naturschnee-Grundlage und kalten Temperaturen konnte am Jauerling in Spitz bereits für gute Pistenverhältnisse gesorgt werden.

Flutlich-Skifahren zum Start

"Wir haben unsere Besucher über die sozialen Medien gefragt, wann unser Skigebiet starten soll", erzählt Mitarbeiterin Andrea Kerschbaumer im Gespräch mit dem KURIER. "Alle waren sich einig, dass wir sobald wie möglich öffnen sollten."

Deshalb entschloss man sich bereits am Freitag, 3. Dezember, in die Wintersaison zu starten. Ab 18 Uhr sind die Flutlichtanlagen am Berg aufgedreht und die Pisten geöffnet, wie die Skigebiets-Betreiber bestätigen.