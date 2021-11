Spezielle Bienen-Hecken an Schulen und Naturparkbewohner verschenkt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im Zuge einer Kooperation mit der Initiative „Wir für Bienen“ verschenkte der Naturpark Jauerling-Wachau in Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems-Land) bienenfreundliche Heckenpakete an Naturparkschulen und Bewohner.

Die „Wir für Bienen“-Hecke wurde eigens dafür konzipiert und besteht aus zehn besonderen Gehölzen, wie etwa Berberitze, Hartriegel, Holz-Apfel und Himbeere. Die Auswahl der Sträucher wurde speziell für die Region im Waldviertel getroffen. Die Hecken sollen die Gärten der Naturparkbewohner in ein Paradies für Insekten verwandeln. Die Honigbiene und über 600 verschiedene Wildbienenarten finden in den Sträuchern eine wichtige Nahrungsquelle.