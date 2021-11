Zwei Kremserinnen, die längst Vergangenes lesen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auf dem Dachboden der Großeltern finden sich allerlei Schätze. Nicht selten sind es alte Briefe oder Kochbücher. Schön zum Anschauen sind die Schriftstücke allemal, darin zu lesen ist für viele heute aber unmöglich. Die Fähigkeit, bestimmte deutsche Schriftarten zu lesen, ist in den vergangenen Jahrzehnten nämlich verloren gegangen.