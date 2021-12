2.085 Corona-Neuinfektionen, neun Todesfälle in Österreich

Vom Heiligen Abend auf den Christtag wurden in Österreich insgesamt 2.085 Neuinfektionen registriert.

Damit sinkt die 7-Tages-Inzidenz weiter auf aktuell 173,4. Vergangene Woche lag sie noch bei 232.

Zudem gibt es lediglich neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden - so wenige wie zuletzt am 24. Oktober. In der vierten Welle wurden seitdem 2.375 Covid-Todesfälle registriert. Insgesamt starben seit der Beginn der Pandemie 13.626 Menschen mit Covid in Österreich.

In den Intensivstationen des Landes liegen aktuell 390 Menschen mit einer Covid-Infektion - das sind um 28 weniger als am Vortag.

Nach wie vor viele PCR-Tests

Um sorgenfreie Weihnachten verbringen zu können, ließen sich bereits am Donnerstag deutlich mehr Menschen als sonst testen. 460.000 neue PCR-Testungen gab es am Tag vor dem Heiligen Abend insgesamt. Am Freitag wurden abermals 349.791 verarbeitet.

Generell ist seit Anfang November vermehrte Testbereitschaft in der Bevölkerung vorhanden. Den vorläufigen Höhepunkt stellt der 26. November dar: An diesem Tag wurden über eine halbe Million (542.234) neuer PCR-Tests durchgeführt.

Einbruch bei Impfungen

Deutlich eingebrochen sind am Freitag hingegen die Impfungen. Wurden am Donnerstag noch insgesamt 43.271 Impfungen durchgeführt, waren es am Heiligen Abend lediglich 5.885 Impfungen.

Damit haben inzwischen 70,28 Prozent der Gesamtbevölkerung sowie 73,86 Prozent der impfbaren Bevölkerung ein aktives Impfzertifikat.