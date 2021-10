2.445 neue Corona-Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden behördlich registriert.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 145,32 Infektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet. Insgesamt gibt es 20.708 aktive Fälle. Zudem wurden fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid in den vergangenen 24 Stunden vermeldet.

Nachmeldung in Wien

In Wien wurden nach einer Datenpanne am Samstag, wodurch gar keine neuen Fälle gemeldet werden konnten, nunmehr 1.062 Fälle registriert. Wien liegt damit im Trend der letzten Tage, an denen täglich rund 450 bis 600 Neuinfektionen dazu gekommen sind.

Für Gesamt-Österreich ist nach dem nunmehrigen Nachmeldungen eine leichte Tendenz nach oben festzustellen. Vor einer Woche lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei rund 133.

Aktuell gibt es 218 Intensivpatienten, das ist ein Patient weniger als tags zuvor. Auf Normalstation werden derzeit 820 Patienten behandelt, hier gibt es ein Minus von 20 Patienten.

Die Auslastung der Intensivbetten in Österreich liegt damit bei rund 11 Prozent.