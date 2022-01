Aktion scharf: Innenminister Karner nennt Details zu 2-G-Kontrollen

Am Montag nannte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Details zur Intensivierung der Corona-Maßnahmen-Kontrollen und der "Aktion scharf" in Österreich. Bei einer Pressekonferenz kündigte er eine "Aktion scharf gegenüber jenen Unbelehrbaren" an, "die sich nicht an die notwendigen Maßnahmen halten".

Ab dem 11. Jänner sind strengere Corona-Maßnahmen wie die FFP2-Maskenpflicht im Freien und 2-G-Kontrollen im Handel geplant. Für den verstärkten Kontrolldruck in allen Bereichen werden Bereitschaftseinheiten sowie Polizisten in zivil sorgen.

Im Handel soll an "Interaktionspunkten", also etwa beim Eingang oder spätestens an der Kassa kontrolliert werden. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkte.