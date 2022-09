"Airpower": Van der Bellen kam im Black Hawk

Acht Minuten nach 11 Uhr landet ein Black Hawk, der nicht zur Flugschau gehört: Bundespräsident Alexander Van der Bellen steigt aus seinem speziellen Lufttaxi, das ihn zur "Airpower" nach Zeltweg gebracht hat. Für die wenigen Meter zu den Einsatzkräften im Tower braucht der 78-Jährige aber gute zehn Minuten - Selfie-Jäger schießen mit Handykameras Foto um Foto mit Van der Bellen, der sich mitten im Wahlkampf befindet.

Doch am Samstag, dem zweiten und letzten Tag der Luftfahrtschau in der Obersteiermark, ist Van der Bellen als Oberbefehlshaber des Bundesheeres vor Ort. Flankiert von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie den steirischen Landesräten Barbara Eibinger-Miedl und Werner Amon (alle ÖVP) besucht er die Einsatzkräfte. Er wolle den neuen italienischen Hubschrauber AW 169 sehen, der die Alouette III ablösen wird, betont Van der Bellen. "Ich verwende das immer wieder als Beispiel dafür, wie groß der Rückstau im österreichischen Bundesheer ist. Die Alouette III sind 50 Jahre im Dienst - kein Auto würde man so lange fahren."