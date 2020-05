AGES: Corona-Reproduktionszahl liegt wieder über Eins

Dies erscheint angesichts der mittlerweile deutlich gesunkenen Fälle übermäßig dramatisch. In einigen Bundesländern gab es über Tage keine einzigen neuen Corona-Infektionen. Werden hier wenige neue Fälle festgestellt, erscheint eine "Steigerungsrate" nur artifiziell "dramatisch". Auch in Niederösterreich und Wien klingen Reproduktionsraten von 1,3 bzw. 1,15 (jeweils am 15. Mai) schlimmer als die Zahl der positiv getesten Menschen von knapp unter bzw. über 40 an diesem Tag.

Die Interpretationen müssen nämlich laut den Experten immer auch in Zusammenschau mit der epidemiologischen Kurve erfolgen. Eine Annäherung der effektiven Reproduktionszahl an Eins bedeutet eine gleichbleibende Anzahl an neuen Fällen pro Tag, gibt jedoch keine Information auf welchem Niveau sich die Inzidenz der Covid-19 Fälle befinden. In manchen Bundesländern ist die Anzahl der inzidenten (neu festgestellten; Anm.) Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien.