Neue Ausbildungsstellen gegen den Mangel an Fachärzten

In diesem Ausbildungsmix sieht Kastner die Chance, dass sich die Mediziner mit Stellen in der Peripherie anfreunden, weil sie diese in der Praxis kennenlernen. Oder aber auch die Scheu vor dem Unternehmertum verlieren. Die neuen Stellen ermöglichen zudem einen raschen Einstieg für Absolventen, die ansonsten laut Kastner teilweise monatelang auf Ausbildungsplätze warten müssen.

"Durch die zusätzlichen Ausbildungsstellen soll mehr Absolventinnen und Absolventen ein rascherer Einstieg in die Ausbildung ermöglicht werden – genau in jenen Fächern, in denen ein Mangel besteht. Damit soll das Tiroler Gesundheitssystem in einer Perspektive der nächsten sechs bis zehn Jahre nachhaltig gestärkt werden“, sagt auch Christian Haring, Geschäftsführer der Tirol Kliniken

Aus dem Spitalsbudget

In den Lehrpraxen zahlt die ÖGK den Anbietern Zuschüsse. Was die Finanzierung der zusätzlichen Planstellen in den Bezirks- und Landeskliniken betrifft, blieb man einigermaßen kryptisch. Die Spitäler müssten die notwendigen Mittel budgetär unterbringen, hieß es.

Medizin-Aufnahmetest und Ärztemangel: Hat das miteinander zu tun?

An der Finanzierung werde es nicht scheitern, wurde versichert. Neben der Kinder- und Jugendheilkunde wird es auch zusätzliche Ausbildungsplätze in der Augenheilkunde (4), Psychiatrie (8), Urologie (2) und Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde (1) geben.