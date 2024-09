Abtreibungen: Tirol kommt in der Versorgung nicht vom Fleck

Zehn Jahre sind bereits ins Land gezogen, seit 2014 die damalige grüne Soziallandesrätin Christine Baur die Lage "noch prekärer" genannt hatte, nachdem zwei von drei privaten Arztpraxen in Tirol ihr Angebot von Abbrüchen ungewollter Schwangerschaften eingestellt hatten. An der Versorgungslage hat sich bis heute nichts geändert.

Über das Wie folgte ein Hickhack zwischen den frisch gebackenen Koalitonspartnern, nachdem SPÖ-Frauenlandesrätin Eva Pawlata kurz nach Amtsantritt gefordert hatte, das Abtreibungen „flächendeckend an allen öffentlichen Krankenhäusern“ und kostenlos angeboten werden sollen.

Dabei hatten ÖVP und die SPÖ als Nachfolger der Grünen in der Landesregierung mit den Schwarzen 2022 nach den Landtagswahlen vereinbart, „einen bedarfsgerechten, niederschwelligen, medizinisch qualitätsvollen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen“ sicherzustellen.

Bei der SPÖ, die den geplanten Ausbau der Versorgung als wichtigen frauenpolitischen Erfolg für sich in Anspruch genommen hat, reißt offenbar langsam der Geduldsfaden.

Doch nun ist auch diese Lösung geplatzt. "Leider haben die beiden Ärztinnen letztlich die Entscheidung getroffen, zukünftig keine Schwangerschaftsabbrüche anbieten zu wollen", heißt es in einer Beantwortung einer grünen Landtagsanfrage von ÖVP-Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele , von der zuerst die Krone berichtete.

Man konnte sich letztlich darauf verständigen, dass zwei weitere Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche durchführen sollten - aber im niedergelassenen Bereich. Zuletzt war mein bei der Suche nach Räumlichkeiten aber zumindest am Areal der Klinik Innsbruck gelandet.

„In Tirol ist die Situation bei Schwangerschaftsabbrüchen immer noch prekär. Nur ein Arzt bietet Abbrüche in seiner privaten Praxis an und er wird bald in Pension gehen", ärgert sich die SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim.

Die Tiroler Nationalrätin erneuert die Forderung, mit der man bei der Landes-ÖVP bereits abgeblitzt ist: "Wir wollen ein kostenloses Angebot an öffentlichen Krankenhäusern." Bei der ÖVP ortet sie eine "Blockadehaltung" und vermutet, "dass man den beiden Ärztinnen bewusst Hürden in den Weg gelegt hat."