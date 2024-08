Kamala Harris und die 156 Thujen der Vorarlberger Abtreibungsgegner

23. November 1973

an diesem Tag sollte es im Parlament so weit sein. Jenes Gesetz wurde verabschiedet, das ab 1975 die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten garantierte – die sogenannte Fristenlösung. Verpflichtend ist diese mit einem Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt verbunden.

Nach Ablauf der drei Monate

ist in Ausnahmefällen auch noch ein Schwangerschaftsabbruch möglich. Wenn etwa eine ernste Gefahr für das Leben der Schwangeren besteht, wenn eine schwere geistige oder körperliche Behinderung des Kindes zu erwarten ist oder wenn die Frau zum Zeitpunkt der Schwangerschaft das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.



Roe versus Wade

In Amerika wurden im Jahr 1973 mit dem berühmten Fall „Roe vs. Wade“ zunächst landesweit Abtreibungen ermöglicht. Bis der Supreme Court dieses Urteil im Jahr 2022 schließlich kippte und damit den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze, bis hin zum kompletten Verbot im gesamten Land möglich machte. Vor der US-Wahl im November hat das Thema wieder an Brisanz gewonnen. Demokratin Kamala Harris spricht sich klar für Abtreibungen aus.