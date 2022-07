Abtreibungen: Die Lage im Westen Österreichs ist für Frauen prekär

Getan hat sich seither in Tirol aber nichts. Bei der ersten Auflage von Schwarz-Grün 2013 galt es als Sensation, dass das Wort „Schwangerschaftsabbruch“ in einem Arbeitsübereinkommen mit der Tiroler ÖVP Eingang fand. Bei der Neuauflage der Koalition wurde eine „Optimierung“ der ambulanten Versorgung vereinbart. Wie in Vorarlberg sperrten sich die Schwarzen auch hier stets gegen Schwangerschaftsabbrüche in Spitälern. In Salzburg gibt es zumindest ein Ambulatorium, in Tirol bis heute keines.

Im Mai-Landtag hat die Tiroler SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Fleischanderl einen Antrag auf die Einrichtung eines solchen Angebots gestellt und damit auch hier das „natürlich kontroverse Thema“, wie sie sagt, wieder aufs Tapet gebracht.