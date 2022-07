USA: Zehnjähriges Vergewaltigungsopfer darf nicht abtreiben

Sie ist gerade mal zehn Jahre alt, und geht es nach den geltenden US-Gesetzen, müsste das Mädchen selbst bald Mutter werden: Im US-Bundesstaat Ohio ist es nach dem richtungsweisenden Supreme-Court-Urteil vor zwei Wochen nämlich untersagt, nach der sechsten Schwangerschaftswoche eine Abtreibung vorzunehmen – selbst wenn die Schwangere, wie im Fall der Zehnjährigen, vergewaltigt wurde.

Um die Schwangerschaft legal zu beenden, müsste das Kind in den benachbarten Bundesstaat Indiana reisen. Dort ist die Gesetzeslage – noch – liberaler, erst mit Monatsende soll auch dort eine Verschärfung beschlossen werden. Ärzte, die in Indiana Abtreibungen vornehmen, werden deshalb seit Kurzem mit Anfragen aus Ohio geflutet, berichtet der Indianapolis Star, der auch den Fall der Zehnjährigen aufgedeckt hat.

"Jedes Leben ist kostbar"

Vor knapp zwei Wochen hatte der Supreme Court das wegweisende Urteil "Roe v. Wade" aufgehoben, damit wurde Frauen das US-weite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche entzogen. Zahlreiche konservativ regierte Bundesstaaten reagierten darauf mit sogenannten „Trigger Laws“, also Gesetzen, die diese Lücke schnellstmöglich füllten – mit strengen Verboten.

Jene Republikaner, die die Gesetzesverschärfungen vorangetrieben haben, setzt der Fall allerdings unter Druck. Kristi Noem, die Gouverneurin von South Dakota, die als mögliche Vizepräsidentschaftskandidatin Trumps im Jahr 2024 gehandelt wird, wurde auf CNN etwa dazu befragt – in ihrem Bundesstaat ist Abtreibung ebenso strafbar wie in Ohio, außer das Leben der Schwangeren ist in Gefahr; Inzest oder Vergewaltigungen sind explizit keine Ausnahmen mehr.

Der Fall der Zehnjährigen sei aber kein Anlass, die Gesetze nochmals zu evaluieren, sagte sie: „Jedes Leben ist kostbar“, so die Republikanerin, die sich zeitgleich darüber beschwerte, dass niemand über „perverse, schreckliche, geistesgestörte Individuum“ spreche, der das Mädchen vergewaltigt habe.