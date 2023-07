Abtreibungen in Tirol: Schwarz-Rot einigt sich auf Minimalkompromiss

„Frauen sollen diese Entscheidung selbstbestimmt treffen. Es darf nicht sein, dass sie sich das in so einer Situation nicht leisten können.“ Unterstützung gäbe es aber von einem Härtefallfonds.

Entkriminalisierung

Grundsätzlich müsse aber das Ziel sein, „dass es so wenig ungewollte Schwangerschaften wie möglich gibt.“ Darum werde nun die Beratung in den Schulen ausgebaut. Hagele sagt aber auch: „Wir müssen Richtung Entkriminalisierung gehen.“ Rechtlich betrachtet, ist ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei Monate seit Einführung der Fristenlösung in den 1970er-Jahren lediglich straffrei.

Tirol war ab den späten 1960er-Jahren eines der Zentren der sogenannten zweiten Frauenbewegung, die sich für die Fristenlösung einsetzte. Auf Schwangerschaftsabbrüche stand zu jener Zeit noch bis zu fünf Jahre schwerer Kerker.

Die Fristenlösung ist seit 1975 in Kraft. Aber im Westen Österreichs – in Tirol wie in Vorarlberg – ist die Möglichkeit von Frauen im Bundesvergleich weit eingeschränkt. Nur im Burgenland gibt es kein einziges Angebot für Abbrüche, ansonsten gibt es in allen Ländern Möglichkeiten im ambulanten oder hospitalen Bereich.

In Vorarlberg gab es zuletzt ebenfalls nur eine einzige private Arztpraxis, die Abtreibungen durchgeführt hat. Nachdem auch dieser Gynäkologe in Pension geht, will das Land nun im Personalwohnheim der Krankenhausbetriebsgesellschaft neben dem Krankenhaus in Bregenz eine Praxis als Nachfolgelösung einrichten.