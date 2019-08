Abgängiger Wanderer aus NÖ tot aufgefunden

Ein seit Mittwoch abgängiger Wanderer aus Niederösterreich ist tot im Mariazellerland aufgefunden worden. Der 61-Jährige war im Bereich der Kräuterin in der östlichen Obersteiermark unterwegs gewesen und hatte offenbar ein Herz-Kreislaufversagen erlitten. Als er nicht zurückkehrte, machten sich Einsatzkräfte auf die Suche. Der Mann wurde laut Polizei am Donnerstag am Hochstadl gefunden.