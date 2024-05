Ab auf die billigen Plätze: Wo Campen wie viel kostet

Campen ist ein eigenes Lebensgefühl – und dieses ist im Trend : Allein in Österreich wurden vergangenes Jahr 8,3 Millionen Übernachtungen gemeldet – so viele wie noch nie . Fast alle Bundesländer verzeichneten dabei ein Camper-Plus.

Diese drei Bundesländer, also Wien, Niederösterreich und Burgenland, sind auch jene, wo man im Österreich-Vergleich die billigsten Plätze findet (siehe Grafik). In Wien zahlt man im Schnitt für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe 26,50 Euro pro Nacht. Im teuersten Bundesland, Vorarlberg, sind es 41,09 Euro.

Durchschnittlich ist eine Campingreise in Europa um 4,45 Prozent teurer geworden als im Vorjahr, in Österreich ist es eine stolze Preissteigerung von 9,67 Prozent. Daran sei aber nicht nur die Inflation schuld, wie Maximilian Möhrle , Geschäftsführer des Campingportals, erklärt, sondern auch die „weiterhin steigende Nachfrage und das wachsende Qualitätsniveau im Campingtourismus“.

Schnäppchenjäger kommen in Europa in Albanien, Türkei und Nordmazedonien am günstigsten weg. Hier zahlt man zwischen 13 und 17 Euro pro Nacht. Am tiefsten muss man in Italien, Kroatien und der Schweiz ins Geldbörsel greifen, wo man jeweils mehr als 38 Euro pro Nacht zahlen muss. Auf Platz vier kommt dann schon Österreich mit durchschnittlich 36,4 Euro pro Nacht.

Schönster Platz

Das Campingportal vergab heuer außerdem zum 13. Mal den „camping.info Award“. Dabei werden europaweit Campingplätze bewertet. Berücksichtigt wurde dabei ebenso die Zufriedenheit der Gäste wie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen.