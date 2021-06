82-Jähriger Biker stürzte in Bach und trieb ab

Ein 82-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Murtal ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall bei Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) verletzt worden. Laut Polizei stürzte er in einer Rechtskurve, er und sein Motorrad schlitterten unter der Leitschiene hindurch in den angrenzenden Görtschitzbach. Der 82-jährige wurde rund 200 Meter weit abgetrieben und von drei anderen Verkehrsteilnehmern aus dem Bach geborgen. Er wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.