73 neue Infektionen in Österreich; zwei neue Todesfälle

Von Sonntag auf Montag sind in Österreich 73 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Ähnlich wie schon in den vergangenen Wochen, ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag wieder geringer als die Tage zuvor.

Zu den 73 neuen Fällen kommen 87 neue Genesene und auch zwei Todesfälle hinzu. Insgesamt wurden in Österreich damit 22.106 positiv auf Covid-19 getestet, es gibt aktuell 1.373 Infizierte.

Spitzenreiter bei den Neuinfektionen ist, wie auch schon in den letzten Tagen, wieder Wien mit 35 Neuinfektionen.