6.406 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Impfstatus in Österreich

Nur noch 587 Impfungen sind am Donnerstag durchgeführt worden. Davon waren lediglich 33 Erststiche, 56 Zweitstiche und 498 Drittstiche. 76,1 Prozent der Bevölkerung bzw. 6,8 Millionen Menschen haben laut den Daten des E-Impfpasses zumindest eine Impfung erhalten. 5,6 Millionen Menschen und somit 62,9 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 70,2 Prozent. In Niederösterreich haben 66,1 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 64 Prozent. Nach Wien (61,6), Tirol (60,7), Kärnten (59,7), Vorarlberg (59,3) und Salzburg (58,7) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 58,2 Prozent.