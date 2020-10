600 Cybercops für Österreich

In den vergangenen zwölf Monaten wurden immerhin 18.000 Anzeigen wegen Straftaten im Internet bei der Polizei erstattet. Glaubt man einer aktuellen IFES-Umfrage dann könnten es hochgerechnet allerdings 324.000 Personen sein, die Opfer eines Betrugs im Netz gewesen sein könnten. Die meisten würden sich aber aus Scham nicht trauen, dies anzuzeigen.

Doch genau das sei unbedingt notwendig, betonte Nehammer. Denn die Polizei ist angewiesen darauf, dass sie auf diese Art und Weise auch zu Informationen über mögliche neue Deliktsformen kommt. Nur so könne gezielt ermittelt werden und gegebenenfalls die Öffentlichkeit gewandt werden. Ziel sei es nun jedenfalls, die gesamte österreichische Polizei bis auf Polizeiinspektions-Ebene cyberfit zu machen, betonte der Innenminister. „Daher werden künftig IT-Themen bereits in die Polizeigrundausbildung einfließen, um ein technisches Basisverständnis zu schaffen, und auch in der Fortbildung wird der Fokus auf Cyber-Themen gelegt werden.“ Darüber hinaus wird im Bundeskriminalamt künftig eine zentrale Unterstützungseinheit für Ermittlungen in den sozialen Medien eingerichtet.

