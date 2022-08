Die Coronazahlen steigen wieder etwas an. Von Montag auf Dienstag wurden 5.951 Neuinfektionen in Österreich registriert. Vor einer Woche, am 16. August, waren es 3.808 neue Fälle. Der 7-Tage-Schnitt stieg daher auf 5.429 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 426,94.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg wieder leicht - auf 68.913. In den vergangenen 24 Stunden wurden 63.789 neue PCR-Tests gemacht. Das ergibt eine Positivrate von 9,33 Prozent.

Zudem gibt es 15 neue Todesfälle. Damit sind bisher österreichweit 19.372 Personen in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2 Infektion verstorben.