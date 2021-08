5.000 Paar Waldviertler für Bedürftige gespendet

Am selben Tag ging eine 1.000-Euro-Überweisung einer Wienerin ein. „Wir mögen diese bitte in Schuhe verwandeln und damit die Füße von bedürftigen Menschen wärmen“, zitiert Gönner die Spenderin.

Über diese Spenden gab es einen Bericht im Kundenmagazin – was den Stein weiter zum Rollen brachte: Noch mehr Menschen kauften daraufhin Waldviertler für Bedürftige.

Waldviertler auf Lesbos

Gea hat diese Schuhe an verschiedene Einrichtungen für bedürftige Menschen geliefert. Darunter sind auch einige Wiener Einrichtungen – wie etwa ein Caritas-Frauenwohnzentrum in der Leopoldstadt oder die Obdachloseneinrichtung Gruft bei der Barnabitenkirche in Mariahilf.