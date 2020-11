Trotz Coronakrise sind Österreicher beim Spenden sehr großzügig

Heute Vormittag präsentierte der Fundraising Verband Austria, Dachverband der Spendenorganisationen, den Spendenbericht 2020 mit einer Prognose für das diesjährige Spendenaufkommen. Viele sind durch die Ausfälle der Charity Events und Spendensammlungen von Rückgängen betroffen.

"Dennoch wird das Aufkommen insgesamt erstmals die Marke von 750 Millionen Euro erreichen. 6,5 Millionen Menschen oder 73 Prozent der Bevölkerung beteiligen sich aktiv am Spenden. Erstmals geben Frauen mehr als Männer", heißt es in einer Aussendung. "Im Bundeslandvergleich sind die Westösterreicher führend bei der Spendenhöhe, Niederösterreich und das Burgenland haben den höchsten Anteil an Spendern. Vier von fünf gespendeten Euros werden durch das Österreichische Spendengütesiegel geprüft - damit ist Österreich eines der sichersten Spendenländer."