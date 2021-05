Waldviertler Tradition will auf UNESCO-Liste

Die Teichwirtschaft hat in Österreich eine 700-jährige Geschichte. Das Abfischen sei ein „klassisches Handwerk par excellence“, und werde seit Jahrhunderten gleich gemacht, so Kirchmaier: „Schon damals wurden Netze und Kescher verwendet, nur die Bottiche waren aus Holz und statt auf Traktoren wurden sie auf Pferdefuhrwerke verladen. “

Deshalb soll das Traditionshandwerk nun auch zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe werden – zumindest wenn es nach den Vertretern des NÖ Teichwirteverbands geht. Das „Waldviertler Teichabfischen“ habe sich eine Aufnahme in das Verzeichnis verdient. „Wir wollen damit die Bedeutung und die Arbeit, die für die Region dahinter steckt, auszeichnen und würdigen“, betont Kirchmaier. Ein „Waldviertler Karpfen“ brauche nämlich drei bis vier Jahre, oder besser gesagt drei Sommer – er wächst nur, wenn es warm genug ist – bis er essfertig ist. „Das ist wirklich sehr lange in der Landwirtschaft, man denke im Vergleich an ein Huhn oder Schwein“, sagt der Experte. Außerdem seien die Teiche enorm wertvoll für die Ökologie. „Alleine der Jägerteich in Waidhofen an der Thaya bringt mit seinen 40 Hektar 15 Kilo Insekten am Tag hervor“, schwärmt Kirchmaier und kommt wieder auf das Abfischen zurück.