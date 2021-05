Die Wiederauferstehung der Volkskultur

Ab 20. Mai startet wieder das Programm im Haus der Regionen in Krems und am Brandlhof in Radlbrunn. „Auf zu den Wurzeln“ heißt es hingegen am 26. Mai im Festspielhaus in St. Pölten. Aufspielen werden „Mei liabste Weis Partie“, „Duo Stickler & Koschelu“, „Dreimäderlhaus“ und „Sieben auf einen Streich“.

Mehr als 100 Museen und Ausstellungshäuser werden wiederum beim Museumsfrühling (29. und 30. Mai) mitmachen – vom Dorfmuseum Zwingenbach über das Heimatmuseum in Persenbeug-Gottsdorf bis hin zum Museum Niederösterreich in St. Pölten.

Wer sich hingegen musikalisch betätigen will, der ist beim Musiksommer Zeillern im Bezirk Amstetten im Mostviertel genau richtig. Von 19. Juli bis 20. August finden in diesem Rahmen auch Seminare für Blasmusikanten statt.

Die Regeln

Für Veranstaltungen braucht es Covid-19-Beauftrage. Die Ausbildung findet als Online-Kurs statt und kann jederzeit von zu Hause aus oder im Vereinslokal gemacht werden. 440 Frauen und Männer wurden bereits ausgebildet. Infos gibt es telefonisch unter: 0810001092

26.000 Musiker zählt der Blasmusikverband NÖ. Marschproben mit mehr als 50 Musikerinnen und Musikern sind derzeit nicht möglich. Ab mehr als zehn Personen braucht es eine Bewilligung der BH.

www.volkskulturnoe.at, www.kulturregionnoe.at