„Bäume mit Stämmen so dick, wie man sie noch nie gesehen hat, mächtige Totholzstämme oder ein unglaublicher Duft, als befinde man sich in einer Parfümfabrik.“ Diese Eindrücke könnten jemanden umgeben, der plötzlich im Urwald im Wildnisgebiet Dürrenstein erwacht, vermutet Ranger Reinhard Pekny.

Seit über 20 Jahren arbeitet der Förster und Wildbiologe im Weltnaturerbe-Gebiet. Nach den Besonderheiten im Natur-Dorado befragt, kommt Pekny nicht auf Luchse, Wölfe oder die Braunbären, die bis vor 20 Jahren im Dürrenstein-Massiv lebten, zu sprechen. Er erzählt vom „duftenden Feuerschwamm“. Der Pilz, der nur noch an elf Orten weltweit bekannt ist, wurde hier bisher zehnmal gefunden. Im Schutzgebiet gibt es Unmengen von Pilzen. Mykologen würden sich bei Expeditionen oft während eines Tages nur auf wenigen Quadratmetern bewegen, weil der Artenreichtum so riesig ist, schildert Pekny. Das Besondere am Feuerschwamm ist, dass er nur auf riesigen umgefallenen Tannen, die 200 Jahre vermodert sind, gedeiht. Diese Voraussetzungen seien nur in einem Gebiet gegeben, das seit der letzten Eiszeit von Menschen unberührt blieb, erklärt Pekny.