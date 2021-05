Immaterielles Kulturerbe: Vom Flammen und Anklöpfeln

Anklöpfeln in Stans, Flammen von Keramik und Trockensteinmauern – Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Nun nimmt sie die UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf, damit sie unvergessen bleiben, auch über Regionen hinaus.

Nur alle zehn Jahre

Anklöpfeln in Stans im Bezirk Schwaz kennt in Tirol wohl Jedermann (und -frau). Zwar wird es auch anderenorts praktiziert, jedoch hat der Brauch in Stans seine Besonderheit: Es findet nur alle zehn Jahre statt. An den Advent-Samstagen sucht dann ein etwa 30-köpfiger Männertrupp – bestehend aus dem Hohen Priester, Bacchus, Urbal, Ministranten und Leviten – prozessionsartig Bauernhöfe und Gasthäuser heim, um dort biblische Lieder zu singen.