Neues Kulturerbe: Odlatzbia und Matschgerer

Das immaterielle Kulturerbe ist eingeteilt in mehrere Kategorien: Derzeit gibt es 54 Einträge aus dem Bereich „Gesellschaftliche Praktiken, Rituale und Feste“, 29 im Bereich der „Traditionellen Handwerkstechnik“, 24 bei den „Darstellenden Künsten“ 15 aus „Wissen und Praktiken im Umgang mit Natur und Universum“ sowie 11 aus dem Bereich „mündlich überlieferter Ausdrucksformen einschließlich Sprache“. Die gesamte Liste des immateriellen Kulturerbes ist online auf www.unesco.at nachzulesen.

Nikolospiel und Fuhr

Neu aufgenommen wurde neben der Odlatzbia folgende Gebräuche oder Traditionen: Das Nikolospiel in Bad Mitterndorf (Steiermark), der aus dem 17. Jahrhundert stammende Fastnachtsbrauch der Amraser Matschgerer (Tirol), Hauerkrone und Hiatabaum in Neustift am Walde in Wien (ein Weinhauerbrauch samt Kirtag) sowie die Fuhr am Hallstätter See in Oberösterreich, die auch als Plätten bekannten Transportmittel. Dazu kommen noch bundesweit Steinmetzkunst und -handwerk, das Buchbinderhandwerk, Kneippen.