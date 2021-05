40 Wölfe in Österreich: Kein Herdenschutz zum Start der Almsaison

Ein Vorwurf, den der nö. Landwirt Stefan Knöpfler nur unterstreichen kann. Er ist Gründer des Vereins Hirtenkultur, der sich die Rückkehr des Hirtenwesens zum Ziel gesetzt hat.

Aber wie gefährlich ist der Wolf für Nutz- und Weidetiere wirklich? Seit 2009 wurden in Österreich 1.165 Nutztiere von Wölfen gerissen, die meisten (293) davon im Vorjahr. 89,70 Prozent davon sind Schafe und 3,61 Prozent Ziegen. Wenn man bedenkt, dass 2020 8.500 Schafe in Österreich durch Unwetter, Steinschlag, Abstürze oder Seuchen verendeten, dann macht die „Todesursache Wolfsriss“ an der Zahl aller gehaltenen Schafe nur 0,07 Prozent aus.

Nichtsdestotrotz gehe es für die Landwirte und Züchter um den finanziellen Schaden und vor allem um empfindliche Mehrkosten für den dringend notwendigen Herdenschutz, so der WWF.

Illegaler Abschuss?

Was die Zahl der Wölfe in Österreich anbelangt, so deutet einiges darauf hin, dass die Tiere durchaus kein ungefährliches Leben führen. Pichler geht davon aus, dass sie teilweise illegal geschossen werden.

2019 gab es einen Höchststand von 48 bestätigten Tieren, das Jahr darauf waren es laut WWF maximal 40 Exemplare. Vor allem die Rudel in NÖ variieren stark. 2018 gab es drei bestätigte Wolfsrudel in Allentsteig, Litschau und Karlstift, das Jahr darauf waren zwei verschwunden und dafür zwei neue Rudel entstanden. Aktuell sind nur zwei Rudel in Allentsteig und Gutenbrunn, beides im Waldviertel bekannt.