380-KV-Gegner wollen mit Politik abrechnen und ein neues Gesetz

Es ist einige Zeit vergangen, bis die „Fairkabler“ ihre Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof in der Causa 380-KV-Leitung in Salzburg verdaut haben. Jetzt wollen sie den Protest wieder aufnehmen. Für Sonntag hat die Interessensgemeinschaft zu einer Kundgebung in der besonders stark von der Starkstromleitung betroffenen Gemeinde Koppl eingeladen.

Die Niederlage im Kampf gegen die Leitung haben die „Fairkabler“ akzeptiert, nun gibt es ein neues Ziel. Sie wollen sich für eine Reform des Starkstromwegegesetzes, das die Basis für die Errichtung der 380-KV-Leitung ist und aus dem Jahr 1968 stammt, einsetzen. Bevor es so weit ist, soll am Sonntag aber noch abgerechnet werden.