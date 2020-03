Waldbesetzung: Demonstranten verhindern erneut 380-KV-Rodungen

Am Freitag wollten die Vorstände von Leitungsbetreiber Austrian Power Grid (APG) bei einer Informationsveranstaltung noch mit den Salzburgern ins Gespräch kommen. Am Montag standen die Zeichen bei der Besetzung eines Waldstücks in Bad Vigaun frühmorgens wieder auf Konfrontation.

Seit Mitte Jänner wird dort von Gegnern der Freileitung, die ein Ende der Rodungen und eine Erdverkabelung fordern, ein kleines Waldstück besetzt gehalten. Montagfrüh rückten nach längerer Pause wieder einmal von der APG beauftragte Forstarbeiter an, um die Rodungsarbeiten fortzusetzen.