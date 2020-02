Waldbesetzung: Stromfirma erreicht Schonzeit-Verkürzung

Bau kommt in "Intensivphase"

Die APG hat für Freitag von 14 bis 16 Uhr zu einer Informationsveranstaltung für interessierte Bürger ins Austria Trend Hotel West in Wals-Siezenheim eingeladen. Die Leitungsgegner haben für 13.30 Uhr eine Kundgebung vor dem Hotel angekündigt. In Richtung der Besetzer sagte Hafner: „Wir appellieren an die Vernunft der Menschen. Wir alle brauchen diese Leitung, um die Energiewende zu schaffen.“

An vielen Stellen im Land werde bereits an Vorbereitungsmaßnahmen gebaut. „Wir haben einen straffen Bauzeitplan. Jetzt kommen wir in die Intensivphase der Errichtung“, erklärt der Projektleiter. In Koppl, wo ebenfalls bereits Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden, gab es vergangene Woche auch Proteste. Auch an dem im dortigen Bereich über Nacht zerschnittenen Amphibienzaun soll bald wieder gearbeitet werden. Er wird nun neu errichtet, kündigt Hafner an.