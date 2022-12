35-Jähriger raste in Tirol mit 107 km/h durchs Ortsgebiet

Ein 35-Jähriger ist Dienstagnachmittag in Ebbs (Bezirk Kufstein) mit 107 km/h durchs Ortsgebiet gerast. Eigentlich wären dort nur 50 km/h erlaubt gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine Streife hielt den Rumänen bei einer Geschwindigkeitskontrolle an. Er wird angezeigt.