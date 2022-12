Massive Verspätungen auf der Westbahnstrecke

Beim Blick auf die große Anzeigentafel am Linzer Hauptbahnhof dürfte so mancher Fahrgast heute entnervt reagiert haben. Statt um 16:06 Uhr fährt die Westbahn etwa erst um 18:43 Uhr nach Wien. Auch der Railjet um 18:17 Uhr kommt über eine Stunde verspätet in der Landeshauptstadt an. Grund für die massiven Verspätungen ist ein Oberleitungsschaden auf der Höhe Westbrücke.