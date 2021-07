316 Neuinfektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gab es in Österreich 316 neue Corona-Infektionen. Im Vergleich zur Vorwoche (218 Fälle) ist das ein Plus von 98 Fällen. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 25,75 an.

Zudem gibt es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die Zahl der aktiven Fälle steigt mit 131 neuen Genesenen auf 3.754 an.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 67.695 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 0,47 Prozent.

In den Spitälern gibt es 14 Corona-Patienten mehr. Auf den Intensivstationen sind es 5 Patienten mehr.